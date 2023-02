Onças-pardas são registradas 800x no litoral paulista

Nesses dois anos de monitoramento, o êxito foi com vídeos de onças-pardas. “Os resultados são muito animadores. Agora temos informações sobre a população dessa espécie no Legado, como a área que utilizam mais, os horários e a época do ano em que circulam com maior frequência, a proporção de machos e fêmeas e seus comportamentos”, diz Stephanie Simioni, bióloga coordenadora da base do Onçafari no Legado das Águas.

A bióloga comemora que no período também foi possível identificar cinco indivíduos. “Conseguimos identificar quatro machos: Tikún, Troncho, Dengoso e Naurú; e uma fêmea: a Capitu. Essas identificações são essenciais para acompanhar os animais, principalmente no quesito de saúde e de suas áreas de vida dentro do Legado”, acrescenta.

Vale lembrar que monitorar e diferenciar onças-pardas é uma tarefa desafiadora. Isso porque, diferentemente das onças-pintadas – que são identificadas por suas rosetas (nome científico para as pintas dessa espécie) –, os pesquisadores individualizam as pardas por marcas físicas, como cicatrizes, pelagem e porte, entre outras características.

Um grande destaque do primeiro semestre desse ano foi o registro de onça-parda fêmea com um filhote em fase quase adulta, ambos com aparência saudável.