Quando se fala em safári, vem à cabeça uma viagem longa até à África e que para muitos fica só no sonho. Mas agora essa aventura está acessível e a um pouco mais de duas horas de distância da capital paulista. Com a renovação da parceria entre o Onçafari, associação criada para estudo e conservação da vida selvagem, e o Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do país, são lançadas, em outubro, duas novas atividades de ecoturismo na Reserva: a Trilha da Onça Tikún e o Safari Adventure. Além dessas, foi lançado a Expedição Onçafari, pacote que une os dois novos roteiros. As atividades levam o turista para uma aventura imersiva na floresta nos moldes de safári, adaptados ao bioma atlântico, à procura de rastros dos animais que vivem na reserva.

A parceria entre o Onçafari o Legado das Águas teve início em 2020, com o objetivo de realizar o levantamento populacional de onças-pardas e pintadas na Reserva para ações de proteção desses felinos na Mata Atlântica. Para isso, foram instaladas dezenas de câmeras de monitoramento de fauna pela Reserva, resultando em um amplo banco de dados das espécies existentes no Legado das Águas.

De acordo com Mario Haberfeld, fundador do Onçafari, além das ações conservacionistas, os dados subsidiaram iniciativas de Educação Ambiental e agora novas atividades de ecoturismo na Reserva. “A abundância da fauna no Legado das Águas é surpreendente e, aliada à proximidade a grandes centros urbanos como São Paulo, oferece ao turista uma experiência de imersão na Mata Atlântica. Por isso, vimos o potencial das atividades de aproximar as pessoas não apenas da natureza, mas das práticas envolvidas na conservação ambiental”, diz Haberfeld.