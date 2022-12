O ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) visitou esta terça-feira seu sucessor Chico Sardelli (PV). A visita aconteceu na prefeitura e foi acompanhada pelo atual vice prefeito Odir Demarchi (PL). Em tom cordial, os dois publicaram fotos do encontro e seguiram com falas protocolares.

Recebemos hoje no gabinete o ex-prefeito Omar Najar! Amigo de longa data, ele passou tomar um café e colocar a conversa em dia!

Obrigado pela visita!, escreveu Sardelli. Omar, por seu turno, republicou a postagem nos ‘stories’ do instagram.



APOSTAS- Muita gente aposta que Omar e Sardelli serão adversários nas eleições de 2024. Mas há quem aposte que Sardelli receberá o apoio do ex-prefeito, se tornando assim franco favorito para a reeleição. Sardelli ainda vai enfrentar no começo do ano a decisão de seu futuro partidário. Em entrevista ao NM, ele relatou o que espera que aconteça em 2023.