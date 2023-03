Omar visita Câmara esta sexta

Omar esteve com 2 vereadores

O ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) esteve na manhã desta sexta-feira na Câmara de Americana e visitou pelo menos dois vereadores. Ele esteve com o ex-presidente da Casa Thiago Martins (PV) e com o atual presidente Tiago Brochi (sem partido). O emedebista é cotado para vir candidato a prefeito ano que vem e articula para possíveis vices.

Em 2014, quando ON venceu sua 1a eleição, Brochi foi cotado para ser vice, mas os tucanos optaram por Roger Willians. Semi rompido com o governo Chico Sardelli (PV), T Martins é outro nome que pode compor a chapa de ON em 2024.

As contas de Omar de 2019 devem ser votadas neste 1o semestre e ele precisa de votos para ter seu nome ‘limpo’.

T Martins escreveu: Recebi hoje o amigo Omar Najar, prefeito de Americana entre os anos de 2015 a 2020. Entre diversos outros assuntos, conversamos sobre o cenário político atual de nossa cidade e planos futuros.

Obrigado pela visita. Sempre bom trocar experiências com você, seja sempre bem vindo! 🤝

