O ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) disse estar feliz com a fase final das obras da nova alça do viaduto João Batista de Oliveira Romano, que vai interligar a Avenida Bandeirantes – que também passa por obras de prolongamento – à Avenida Prefeito Abdo Najar.

A obra começou em sua gestão e, parte dos serviços, tem sido realizada por meio de contrapartida da empresa Caprem, sob supervisão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. O local recebeu terraplanagem e, na sequência, serão executadas as guias e galerias pluviais. O local também vai receber as calçadas e implantação da rede de iluminação com lâmpadas de LED.