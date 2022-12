Omar Neto, que já teve várias vezes seu nome cotado para vir candidato a vereador ou mesmo a deputado estadual, deve vir candidato em 2024. O martelo já teria sido batido e ele estará no time que deve indicar seu avô Omar Najar novamente candidato a prefeito no MDB. O partido se fortaleceu na última eleição com bancada federal e estadual e

A legislação não permitiu que Neto fosse candidato em 2016- quando o avô foi reeleito- nem em 2020 porque o avô era prefeito no exercício do cargo. Agora em 24, com Omar disputando fora do cargo, Neto tem caminho livre para fazer a disputa e ‘estrear’ na vida política.

HERDEIROS– Neto deve compor o time de ‘herdeiros’ que serão candidatos em 2024. Ao lado dele nas urnas devem estar Rafa Macris (PSDB) e Israel Jorge (PSDB).