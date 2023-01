Omar Najar ainda indefinido se vem a prefeito

Ex-prefeito que pontua muito bem em pesquisas internas, Omar Najar (MDB) ainda vai esperar o final do ano para bater o martelo se vai tentar um 3º mandato.

Apoiador e fiador da eleição de Chico Sardelli (PV) em 2020, Omar está decepcionado com algumas decisões tomadas pelo governo.

Chefão do MDB da cidade, ON disse ao NM também que tem recebido pessoas que pretendem ingressar no partido para disputar as eleições de vereador em 2024. Ele disse acreditar que haverá forte renovação na Câmara nas próximas eleições.

APOIO

Caso decida não ser candidato, Omar deverá apoiar a reeleição de Sardelli, uma vez que acha muito difícil apoiar outro nome em 2024.

