No primeiro mês de retomada das atividades públicas, o Observatório Municipal de Americana (OMA) recebeu a visita de aproximadamente 300 pessoas, que puderam acompanhar o mais recente eclipse total da Lua e saber mais sobre a observação de astros. O espaço está disponível para visitas, que devem ser agendadas diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo.

“O OMA é um patrimônio de Americana e vê-lo receber os grupos de estudantes e de demais interessados em astronomia nos enche de orgulho. A observação da ciência nos leva a compreender e admirar os fenômenos naturais”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As visitas são em grupos de 10 pessoas e acontecem às quartas e sextas-feiras, mediante inscrição pelo telefone (19) 3408-4800. São quatro grupos de visitação por noite, às 19h, 20h, 21h e 22h.

A visita dura em média 50 minutos e, em caso de tempo nublado ou chuva, a agenda é cancelada, sendo necessária a marcação de nova data. Por questões de segurança, as crianças com menos de 5 anos não podem entrar na cúpula; elas têm acesso somente ao terraço do Observatório na companhia de um adulto.

O acesso ao OMA é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Pq. Residencial Nardini.