OMA aberto para o público observar Júpiter e Marte

Os visitantes que forem ao OMA (Observatório Municipal de Americana), órgão da Secretaria de Cultura e Turismo, nesta semana, terão a oportunidade de observar, por meio de potentes telescópios, alguns dos mais belos astros visíveis nesse período.

Já se deslocando para o poente, o gigante planeta Júpiter brilha com seus principais satélites na constelação de Peixes; enquanto no alto do céu, com sua característica cor avermelhada, encontramos o planeta Marte, em Touro.

Saturno, com seus exuberantes anéis, já se encontra muito próximo ao horizonte oeste, tendo assim sua visão impossibilitada por conta dos prédios e árvores adjacentes ao OMA. Por conta disso, deverá voltar a ser observado apenas no segundo semestre do ano.

Além dos planetas, serão mostradas também algumas estrelas, como Rigel e Betelgeuse, ambas na constelação de Órion (distantes 450 e 309 anos-luz, respectivamente); Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno, no Cão Maior, distante apenas 8 anos-luz da Terra; e outros objetos celestes, como o aglomerado aberto das Plêiades e a Grande Nebulosa de Órion, M42, verdadeiro berçário de estrelas, com diâmetro equivalente a 25 anos-luz (cerca de 230 trilhões de km), milhares de vezes maior que o próprio sistema solar.

As pessoas terão ainda a oportunidade de conhecer em detalhes o funcionamento dos instrumentos do Observatório, os trabalhos que são realizados, bem como participar de um bate-papo astronômico, acompanhadas de um profissional da área.

Visitação

As visitas ao OMA acontecem às quartas e sextas-feiras desde que ocorram boas condições atmosféricas. Os encontros têm início às 20h no verão (quando o céu demora mais tempo para escurecer), e ocorrem em turnos de uma hora, com grupos de 15 visitantes cada.

É preciso fazer o agendamento pelo telefone (19) 3408-4800. É proibido o acesso de crianças menores de 5 anos à cúpula do observatório.

A entrada é gratuita, e o acesso se dá pelo portão principal do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, à rua Abrahim Abraham, s/nº, Parque Residencial Nardini.

Vale ressaltar que o Observatório não abre em dias nublados e chuvosos. Nesses casos, a programação fica automaticamente cancelada, necessitando de novo agendamento para uma nova data.

