Fãs do Observatório Municipal de Americana (OMA), vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, têm três motivos para reservar um horário esta semana e visitar o espaço: a Lua está em sua melhor fase para a observação, Saturno com seus anéis está visível a partir das 21h e o espaço comemora 37 anos com suas portas abertas também nesta quinta-feira (04), além de quarta e sexta-feira, como ocorre todas as semanas.

As visitas devem ser agendadas pelo telefone da secretaria, (19) 3408-4800, e são realizadas em grupos de 10 pessoas, nos horários das 19h, 20h, 21h e 22h.

Cada tour tem a duração aproximada de 50 minutos, e os visitantes podem fazer observações aos telescópios e participar de um bate-papo astronômico com o responsável pelo espaço, o astrônomo Carlos H. A. Andrade. “A principal atração do OMA é o grande telescópio Celestron SC CGX-L 14″ f/d 11, um dos mais modernos do estado de São Paulo. Além do telescópio principal, outros 3 telescópios menores são utilizados no deck de observação”, explicou.

A Sectur ressalta que, em caso de tempo nublado ou chuva, a agenda é cancelada, sendo necessária a marcação de uma nova data de observação. Crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula por questões de segurança e têm acesso ao terraço do Observatório na companhia de um adulto.

“O OMA desenvolve há quase 40 anos um importante papel na cultura e na educação em Americana, transmitindo a crianças e adultos conhecimentos sobre o Sistema Solar e outros astros, além de desenvolver atividades científicas como o registro de eventos como os eclipses lunares e solares e a passagem de cometas”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O acesso ao OMA é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.