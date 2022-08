Morreu nesta segunda-feira (8), aos 73 anos, a atriz e cantora, Olivia Newton-John, conhecida mundialmente através de “Grease – Nos Tempos da Brilhantina”, filme de 1978 que ela protagonizou ao lado de John Travolta. A artista britânica naturalizada australiana teve uma carreira de sucesso também no mundo da música.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, o marido de Olivia, John Easterling, contou que ela morreu em paz, em seu rancho no sul da Califórnia na manhã de hoje, cercada por familiares e amigos. Ele pediu que “respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil”.

“Olivia tem sido um símbolo de vitória e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada contra o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para o Fundo da Fundação Olivia Newton-John”, escreveu.

Olivia lutava contra um com um câncer de mama com metástase no osso sacro. O diagnóstico foi em 2018, após ter superado outros tumores em 1992 e 2015. O companheiro da atriz não divulgou a causa da morte, mas segundo uma fonte do TMZ, “depois de uma jornada de 30 anos contra o câncer, ela perdeu sua batalha contra o câncer de mama metastático”.