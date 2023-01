Old School Basket Nova Odessa pega All Blacks sábado (28)

Veteranos estão Old School Basketball

Se 2022 foi um ano excelente para o esporte de Nova Odessa, 2023 promete muito mais. O time novaodessense Old School Basketball (categoria 40+) joga neste sábado, dia 28/01, a final do Campeonato Interclubes Metropolitano. A partida contra o time da casa, o All Blacks, será a partir das 15h30 no Ginásio da Ponte Preta, em Campinas. O Old School conquistou a vaga à final ao vencer o ACB (também de Campinas) pelo placar de 45×36.

“Estamos muito felizes com essa final e esperamos sair com a vitória, para trazermos o título para nossa cidade. Queremos agradecer o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, em especial à Secretaria de Esportes, nas pessoas do secretário Thiago Gentil e do adjunto José Henrique, e a Unipharma, Xprime, Confecção Bonfante, Nocaute, Must Criativa, Sport Inox e Influx, que têm apoiado o Old School Basketball”, comentou Saulo Júnior, jogador que divide a função de técnico com outro atleta, o armador Carlos Eduardo (Cadu).

O time Old School conta com o seguinte elenco: Richard “Doutor” (armador de 1’78 de altura) de Piracicaba, Carlos Eduardo “Cadu” (armador, de 1’85 de altura), Thiago “Tigão” (pivô, 1’91), Marcelo “Mazão” (ala, 1’90), Márcio “Turcão” (pivô, 2’05), Anderson “Veio” (ala, 1’85), “Bil” Bassora (pivô, 1’95), Jeferson “Jefey” (ala, 1’90), Marcos “Maki” (ala, 1’94), Juliano (pivô, 1’92), Anselmo (pivô, 2’03), Saulo Jr (armador, 1′ 72); Samuel Ferreira, de Sumaré (ala, 1’92); Fernando “Batata” (armador, 1’78); Thiago “Thor” Beletti, da Underdog de São Paulo (ala, 1’90); Rafael “Rafão”, da Underdog de São Paulo (pivô, 2’01), e “Fernandão” Ramos, do Instituto Lance Certo de São Paulo (pivô, 2’05).

Já a outra equipe 50+ do Old School Basketball foi vice-campeã do Campeonato Interclubes Metropolitano, ao perder a final para o time do ADQ (Campinas) pelo placar de 60×56. “Já conseguimos, pelo menos, dois vice-campeonato, o do 50+ e o do 40+ já está garantido, mas vamos em busca de um resultado melhor, e quem sabe pegar o primeiro lugar nesta final da categoria 40+”, comemora Saulo.

AMISTOSO

De olho na temporada deste ano, o Old School Basketball participou de um amistoso contra a equipe do Corinthians (categoria 45+). O resultado da partida realizada em dezembro, no Ginásio do Jardim Santa Rosa, foi de 53×47 para os visitantes. Para Saulo Júnior o jogo serviu de preparação para ambas as equipes em 2023. “Todo amistoso é sempre válido pro Old School, e diante da equipe do Corinthians é ainda melhor, porque é um time experiente”, disse.

Flamengo x Palmeiras: Quem vence a Supercopa

Flamengo e Palmeiras fazem neste sábado (28) o melhor jogo que o Brasil pode ver no momento. Os times dividem a hegemonia do futebol na América do Sul há cinco temporadas e disputarão no Mané Garrincha a final da Supercopa do Brasil. O campeão brasileiro (Palmeiras) encara o da Copa do Brasil (Flamengo). Será a terceira final direta entre as duas equipes, desde que passaram a rivalizar mais diretamente pelo topo das competições no Brasil e no continente. Primeiro, duelaram na Supercopa do Brasil de 2021, com vitória rubro-negra nos pênaltis. No mesmo ano, disputaram a final da Libertadores. Neste caso, deu Palmeiras. Nestes anos, o mais difícil é cravar qual é a melhor escalação que será colocada em campo. Para a decisão de sábado, o “Apostagolos.com” recorreu à percepção do mercado a respeito dos jogadores para tentar achar a resposta. Um melhor para se defender… O Palmeiras se destaca como um time mais forte defensivamente. Não apenas pelo trabalho de Abel Ferreira, como também pelos jogadores à disposição. Weverton é goleiro de seleção, foi à Copa do Mundo do Catar, e isso se reflete no valor de mercado superior ao do titular do gol rubro-negro, Santos. De cinco jogadores de linha com atribuições mais defensivas, o Palmeiras leva vantagem em três. A dupla de zaga é mais valorizada, inclusive por ser mais jovem. Gabriel Menino é tido como um jogador mais valioso que Thiago Maia. …Outro mais forte para atacar Em compensação, o Flamengo se sobressai nas peças ofensivas que tem à disposição. São dois jogadores de seleção brasileira. Everton Ribeiro apresenta pouco valor de mercado pela idade avançada, o que indica a proximidade de declínio técnico. Já Pedro vive o auge, com minutos jogados na última Copa. Gerson, Arrascaeta e, claro, Gabigol, completam o poderio do time para marcar gols. O novo camisa 10 rubro-negro, inclusive, é o jogador mais valioso em atividade no futebol brasileiro atualmente. Supera até mesmo a joia Endrick, já vendida ao Real Madrid.

