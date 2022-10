Com a chegada do mês de outubro, cidades do mundo todo se preparam para o Oktoberfest, tradicional festa alemã do século 19, regada a muita cerveja e que atualmente acontece em diversos países. No Brasil, diferentes estados também realizam edições do festival germânico, proporcionando ao público a possibilidade de experimentar cervejas de diferentes estilos.

Com a Cornershop by Uber, plataforma da Uber para compras em supermercados, hoje é possível levar um pouco da Oktoberfest para dentro de casa. Os usuários podem encontrar cervejas de diferentes locais do mundo e com ofertas especiais em diversas lojas dentro do aplicativo próprio ou na seção mercado no app da Uber.

Para marcar a ocasião, a Cornershop by Uber fez um levantamento sobre o consumo de cerveja dos brasileiros com base nas compras realizadas por meio do aplicativo. Segundo a plataforma, sábado é o dia em que os usuários mais compram cerveja no app. Em relação ao horário, há um pico maior de pedidos feitos entre 12h e 15h.

Em relação às marcas, Heineken, Brahma Duplo Malte, Amstel, Stella Artois e Eisenbahn ganham destaque entre os rótulos mais buscados. O levantamento mostra também que as cervejas long neck são as preferidas entre os usuários do app e que eles compram cerveja suficiente para um consumo médio de 600ml por dia. Bebidas não alcoólicas, pão, snacks e queijo estão entre os principais acompanhamentos pedidos no momento da compra de cervejas no app.

“Esse levantamento mostrou algo que, no fundo, já sabíamos: cerveja é uma paixão nacional e, por isso, temos nos esforçado para oferecer uma grande variedade de rótulos no nosso app para satisfazer até aquele usuário mais exigente”, comenta Cristina Alvarenga, Head da Cornershop by Uber no Brasil, que reforçou ainda que o aplicativo terá promoções de cerveja ao longo do mês: até o dia 16 de outubro, usuários do app terão descontos especiais, inclusive na compra de cervejas da Ambev e da Heineken, e podem ficar de olho também nas ofertas que terão taxa de entrega gratuita.

A Cornershop by Uber reforça que a venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos e que, no momento da entrega, informações adicionais são coletadas e verificadas para certificação de que um maior de idade recebeu o produto.

