As oitavas de final da primeira divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, realizado pela Secretaria de Esportes de Americana, serão realizadas neste sábado (8).

As equipes entram em campo para disputas no esquema mata-mata. Acompanhe as partidas:

Campo do Unidos

13h45 – Parque Gramado x Zanaga

15h45 – São Vito x Descubra

Centro Cívico

13h45 – Guanabara x São Roque

15h45 – Parná x Bruxela

Campo do São Vito

13h45 – Guarani x MDP

15h45 – Cantareira x Cidade Jardim

Campo do Guarani

13h45 – Mathiensen x Zanaga B

15h45 – Faixa Preta x Mirandola

Os times da segunda divisão jogam no domingo (9), pela quarta rodada. Confira:

Unidos da Morada x Estrela Azul – 10 horas – campo do Parque Novo Mundo

Payssandu x Desportivo Boer – 10 horas – campo do Zanaga

Atlético Guanabara x Leão – 10 horas – campo do São Jerônimo

Grêmio Horizonte x Arsenal – 8 horas – campo do Parque Novo Mundo

Santa Cruz x Unidos São Luiz – 8 horas – campo do Zanaga

Real Santa Fé x Sporting ZNC – 8 horas – campo do São Jerônimo

Jardim América x Barrocos – 10 horas – campo do Guanabara

Liverpool x Benedettos – 10 horas – campo do São Manoel

Lions x Unidos Monte Verde – 8 horas – campo do Guanabara

Morada do Sol x Atlético Jardim dos Lírios – 8 horas – campo do São Manoel