O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL), está com dengue. A informação foi divulgada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no evento de lançamento do Programa i9, na noite desta quarta-feira, no Teatro Municipal.

Odir, que mora na região do Parque das Nações, afirmou que passou mal na terça-feira e deve voltar às atividades até sexta-feira.