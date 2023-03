Odir Demarchi recebe título de cidadão emérito

A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (16) sessão solene para a entrega do título de cidadão emérito ao senhor Odir Demarchi, vice-prefeito de Americana. A concessão da honraria foi motivada por decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido).

Participaram da solenidade o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi, os vereadores Fernando da Farmácia (PTB), Leco Soares (Podemos), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB) e Marcos Caetano (PL), o prefeito de Americana Chico Sardelli, o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Tenente-Coronel Adriano Daniel, o prefeito de Americana de 2015 a 2020, Omar Najar e o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-045 de Americana, subtenente Alexandre Alves Muniz, além de secretários municipais, convidados, amigos e familiares do homenageado.

LEIA TAMBÉM: André do Prado vai presidir Alesp

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara destacou o trabalho desenvolvido pelo homenageado. “O Odir é um homem de garra que veio para fazer a diferença com um jeito simples, mas de coração, sempre seguindo seu sonho de ver Americana cada vez melhor. Não poderia deixar de reconhecer esse imenso trabalho que você fez por todos nós e hoje, como vice-prefeito, vem fazendo ainda mais a diferença para Americana”, disse Brochi.

O prefeito Chico Sardelli enalteceu a parceria desenvolvida com Odir. “É um a satisfação e honra tê-lo como meu vice-prefeito. Tenho certeza da sua seriedade, trabalho, vocação, persistência e essa nossa convergência é muito importante. A sua homenagem é mais que merecida e Americana com certeza tem um vice atuante. Juntos vamos fazer a cidade crescer e se desenvolver cada dia mais”, ressaltou.

Odir usou a palavra para agradecer a todos pela honraria e dedicou a homenagem à família. “Ver a Câmara lotada me dá muito orgulho. Gostaria de agradecer ao Thiago Brochi, com quem tive o prazer de trabalhar por quatro anos e sempre foi de união e ajuda sempre tentando acertar e fazer o melhor para nossa cidade. A coisa mais importante na vida é a família e eu tenho isso dentro de mim, tenho meu pai como espelho em tudo o que faço. Obrigado a todos”, discursou.

Odir João Demarchi

Nascido em Americana, no dia 18 de fevereiro de 1967, Odir Demarchi morou em um sítio até os 11 anos de idade, na divisa com Limeira. Ao voltar para Americana, passou pelos bairros Vila Rehder, Cordenonsi e Parque das Nações, onde vive até hoje. Casado há 32 anos com Shirlei Fornazari Demarchi, tem duas filhas, Bárbara e Beatriz, e um neto, Luigi.

Faz parte do projeto “Natal para Todos”, que é realizado há 32 anos, organizado pela sua família, com a participação de mais de 250 pessoas neste grupo. Todos os envolvidos, três meses antes do Natal, começam com a arrecadação, principalmente de brinquedos e presentes. Neste trabalho, também são acolhidas as necessidades de cada região para fazer a distribuição correta na época do Natal. Em média 20 mil brinquedos são distribuídos todos os anos.

Odir sempre fez um trabalho buscando o melhor para a cidade de Americana, mas não via meios para isso. Resolveu então se candidatar a vereador, se elegendo em 2016 com 1.577 votos pelo Partido da República (PR), hoje Partido Liberal (PL). Participou de 100% das sessões da câmara municipal de Americana como vereador, assim conseguindo com seu trabalho muitos benefícios para a cidade. Para Odir, a saúde pública é e sempre será sua principal luta.

Nas eleições de 2020, Odir disputou em Americana ao cargo de Vice-Prefeito, juntamente com Chico Sardelli (Prefeito), sendo eleitos com 40.014 votos (36,19% dos votos válidos), pautados pelo comprometimento em fazer do seu mandato um instrumento em benefício ao cidadão.

Responsabilidade, ética e compromisso são as diretrizes de Odir para conduzir seu trabalho como Vice-Prefeito, seguindo incansável na vistoria e no acompanhamento das melhorias para o município.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento