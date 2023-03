Odir se consolida como vice para 2024 após eleições e nova Câmara

Sempre exaltado pelo prefeito Chico Sardelli (PV), o vice-prefeito de Americana Odir Demarchi (PL) se consolidou como nome forte para seguir como companheiro de chapa de CS em 2024. As dúvidas que haviam foram sendo dirimidas ao longo dos últimos anos e praticamente se consolidaram com o resultado das urnas em 2022.

A votação baixa do vereador Thiago Martins (PV) e a derrocada do PSDB selaram a vitória do ‘jogador parado’ OD.

Dentro do grupo de Sardelli, havia muito pouca dúvida de quem seria o candidato a vice em 2024. Mas outros atores políticos tentavam tumultuar o cenário impondo seu peso ou do partido.

NEM MACRIS– O PSDB se aproximou do governo Chico com cargos hoje, mas perdeu o governo do Estado e representação regional. Os tucanos até poderiam pleitear o posto de vice, mas hoje estão muito fragilizados. Já Martins, que jogou forte para ser o nome do PV, foi mal nas urnas e perdeu peso no jogo para 2024.

