Neste sábado (25/06), o Odessão Festival traz mais uma opção para os amantes de festa junina. A nova edição acontece das 13h às 22h e traz um “arraiá” alternativo na estação ferroviária da Praça Central José Gazzetta contando com o apoio do Departamento de Cultura e Turismo.

Para a entrada, os organizadores do evento realizarão uma ação solidária recebendo pacotes de absorvente para a realização de doações para mulheres carentes, colaborando na luta contra a pobreza menstrual – termo dado à falta de acesso a produtos básicos de higiene íntima no período menstrual.

Nesta edição, o Festival traz todo clima Junino com comidas típicas, bingo, feira de artesanato e as tradicionais brincadeiras, como a corrida do saco, correio elegante, touro mecânico, barraca do beijo e um casório p\ra lá de divertido.

Segundo a organização, essa é a primeira vez na história do festival – conhecido tradicionalmente na cidade como “Odessão Rock”, que é organizado na cidade uma festa junina alternativa.

“Acho super legal que haja munícipes com ideias tão legais como essa, é importante que haja diversidade nos eventos para atingirmos a todos os públicos alvos da nossa cidade”, comentou o prefeito Cláudio José Shooder, o Leitinho.

PROGRAMAÇÃO

A programação de shows inicia-se a partir das 17h, misturando ritmos que envolvem rock, rap, indie e muita música junina (no período entre os shows). Confira os artistas participantes dessa edição:

13:00 – Início

17:00 – Cows In Chaos

18:00 – Carlão D’us Dread’s

19:00 – Bingo com premiações

20:00 – Belize & Bermudas

21:00 – Retina

22:00 – La Makina