Uma nova empresa contratada por licitação está assumindo a operação dos dois EcoPontos mantidos pela Prefeitura de Nova Odessa. O contrato com a anterior venceu, por isso, durante a fase de “transição” de uma operadora para outra (que inclui a troca dos equipamentos e uma limpeza completa dos espaços), eles permanecem fechados para o descarte gratuito de pequenos volumes de materiais inertes pela população.

O período de transição deve durar até o próximo dia 11 de julho. Quando o atendimento for retomado, o horário de funcionamento vai permanecer o mesmo: de segunda-feira a domingo, das 7h às 19h. A Secretaria de Meio Ambiente orientou a população que é proibido deixar o material inerte do lado de fora dos EcoPontos, o que pode gerar até multa.

Os dois EcoPontos municipais estão localizados no Parque Residencial Triunfo – região leste da cidade – e no Jardim Monte das Oliveiras, extremo oeste da zona urbana. Os espaços possuem capacidade para receber até 1.000 toneladas de resíduos por mês, com predominância de resíduos de construção civil, restos de poda de árvores e sofás.

Os EcoPontos recebem também materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro, metal e isopor. Em relação aos resíduos de construção civil é liberado receber até 1 metro cúbico por pessoa por dia. Também podem ser encaminhados madeira e móveis usados, óleo de cozinha (embalado em garrafa PET), eletrônicos e pneus (quatro unidades por pessoa/dia).

“Esses espaços são ferramentas importantes para que a nossa comunidade faça a destinação correta dos resíduos sólidos. O material ali depositado corretamente torna-se fonte de renda para as famílias que atuam na Coopersonhos (a cooperativa de recicladores da cidade, de caráter social)”, lembrou Daniela Fávaro, diretora de Meio Ambiente.

Além de dois EcoPontos, Nova Odessa conta ainda com três LEVs (Locais de Entrega Voluntária) e um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) para o descarte exclusivo de materiais recicláveis. Os espaços funcionam 24 horas e estão instalados no Parque Ecológico Izidoro Bordon, no Bosque Manoel Jorge (Jardim Santa Rosa), na Rua Manaus (Jardim São Jorge) e na Praça Central José Gazzetta.

INFRATOR SOFRE MULTA

Mas atenção quem pensa em “jogar” seu resíduo sólido, móvel velho ou restos vegetais: Nova Odessa conta com a Lei Municipal nº 2.883/2014 que tipifica como crime ambiental o descarte de entulhos e outros materiais em áreas irregulares.

A multa para quem for flagrado varia de R$ 500,00 a R$ 5 mil. Denúncias de descartes irregulares podem ser feitas pelo telefone (19) 3466-0917.Também é possível entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.