Vários atletas novaodessenses da equipe Viper da modalidade luta de braço, o famoso “braço de ferro”, participaram nesse domingo (26/02), em Campinas, do Campeonato Paulista Estreantes. Entre os destaques de Nova Odessa, Mariana Moura, que conquistou duas medalhas de Ouro nos braços esquerdo e direito, pela categoria Sênior +80kg. Outros novaodessenses também brilharam e conquistaram pódio.

Edvando Rocha faturou duas medalhas de Ouro (braço direito e esquerdo, categoria Master 80kg) e uma medalha de Bronze (braço direito, categoria Sênior 70kg). Lucas Algeri foi Bronze (braço esquerdo, categoria Sênior 110kg). Roger Adão Boaretto conquistou a medalha de Prata duas vezes (braço direito e esquerdo, pela categoria Sênior 100kg). Thayller Santanna também conquistou duas medalhas de Prata (braço direito e esquerdo, na categoria Sênior 65kg), e Anderson Cardoso não pegou medalha, mas ficou entre os dez melhores atletas da competição na categoria Sênior 110kg.

“Estamos pegando firme nos treinos, os atletas estão empenhados, de olho nas próximas competições. A ideia é justamente ganhar mais resistência, além de experiência. Nossa expectativa é conquistar mais medalhas para a cidade de Nova Odessa nos próximos torneios. Todas as competições servem de preparação para a disputa do mundial”, explicou Odyr Silva, da equipe técnica.

Além de Odyr, a equipe Viper tem como técnico Weliton Rocha de Azevedo, Cassius Monroe (técnico de musculação) e Luís Sabino (apoio técnico). “Parabenizamos toda os atletas e comissão técnica da Viper pelas medalhas no Campeonato Paulista Estreantes. E, claro, especialmente a atleta Mariana, que representa as mulheres novaodessenses nesta modalidade”, comemorou o secretário Municipal de Esportes, Thiago Gentil.

Para o adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho, a cidade de Nova Odessa está bem servida no que se refere ao esporte. “Ficamos muito contentes com o desempenho dos atletas de luta de braço, parabenizamos a todos pelas medalhas de ouro, prata e bronze. O município tem se destacado em várias modalidades esportivas, o que nos enche de orgulho. A Secretaria Municipal de Esportes segue apoiando nossos atletas e ampliando as oportunidades com as Escolinhas Esportivas, visando formar os atletas de amanhã”, completou.