O Teatro Municipal de Nova Odessa abre as portas no próximo dia 17 de novembro, uma quinta-feira, em dois horários (às 10h e às 14h), para o espetáculo gratuito “Me Conta Que Te Conto”, uma produção da Chico Pepeu Produções, através do ProAC-SP (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo).

Com tempo de duração de 50 minutos, a peça tem classificação livre. O público será limitado à quantidade de assentos do Teatro Municipal Divair Moreira, que fica na Rua do Tamboril, nº 140, entre o Jardim das Palmeiras e o Jardim Alvorada.

Atire a primeira pedra, quem quando criança, nunca inventou uma história. Ou quem nunca ficou fascinado com a genialidade de uma criança ao inventar uma história. E se fosse possível recriar todo o universo fantástico criado por ela, dando-lhe forma? O Projeto “Me Conta Que Te Conto” coloca em cena esses elementos de genialidade e a fantasia de criança através de suas próprias histórias, sai do abstrato ganhando forma, produção e encantamento com atores profissionais.

“A Grande Heroína”, história criada por Luana Martins Sapata, de Hortolândia, tem sua participação com momentos de narrativa, através de cenas gravadas. Nesta trama, temos uma menina que se torna uma Heroína. Com seu poder do arco-íris ajudou as pessoas a serem felizes novamente e colocou um fim no terrível “Poder Nervoso”, um homem muito mal que roubava o futuro e memórias das pessoas.

Por outro lado, temos seu ajudante “Tranquilinho”, que, como já diz seu nome, é totalmente o oposto do nervosismo do “Poder Nervoso” e acaba sempre atrapalhando seu chefe. Uma história poética, única e divertida.