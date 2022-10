Após uma série de ações de limpeza, roçagem e zeladoria promovia ao longo da semana por equipes da Prefeitura de Nova Odessa nas áreas verdes ribeirinhas do Jardim São Jorge, coube à equipe do Setor de Zoonoses realizar, nesta sexta-feira (21/10), uma ação de orientação de porta em porta nas residências ao longo das ruas Niterói, Guadalajara e Maceió, que margeiam o Ribeirão Quilombo. Quatro servidores do setor atuaram na ação, visitando cerca de 150 imóveis residenciais e comerciais.

Nova Odessa segue sem casos confirmados de febre maculosa em 2022, e com um único caso suspeito “em aberto”, ainda sob análise dos órgãos de Vigilância em Saúde, aguardando os resultados dos exames laboratoriais. O caso positivo mais recente da doença aconteceu em novembro de 2021, no Jardim Santa Luiza.

Mas, por determinação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, equipes do Setor de Parques e Jardins da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Diretoria de Serviços Urbanos da Secretaria de Obras e também da Defesa Civil Municipal promovem um verdadeiro “mutirão” de zeladoria nas áreas verdes do bairro nos últimos dias. As duas ações atenderam também a solicitações dos vereadores Marcia Rebeschini e Levi Tosta.

Já o material de orientação sobre a febre maculosa traz todas as informações sobre a doença, transmitida ao homem pela picada do carrapato estrela, presente em áreas ribeirinhas como esta, onde habitam animais silvestres como a capivara, hospedeira natural do carrapato.

A FEBRE MACULOSA

A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Também conhecida como doença do carrapato, ela pode apresentar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade.

TRANSMISSÃO

É uma doença transmitida pelo carrapato-estrela infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Esse carrapato hematófago pode ser encontrado em animais de grande porte (bois, cavalos etc), cães, aves domésticas, roedores e, especialmente, na capivara, o maior de todos os seus “reservatórios naturais”.

Para haver transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar pelo menos quatro horas fixado na pele das pessoas. Os mais jovens e de menor tamanho são vetores mais perigosos, porque são mais difíceis de serem vistos. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra.

SINTOMAS

A doença começa abruptamente com um conjunto de sintomas semelhantes aos de outras infecções: febre alta, dor no corpo, dor da cabeça, falta de apetite, sensibilidade à luz, desânimo e/ou pequenas manchas avermelhadas que crescem e tornam-se salientes.

TRATAMENTO

Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico e deve ser iniciado no momento da suspeita. Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. A falta ou demora no tratamento da febre maculosa pode agravar o caso, podendo levar ao óbito.

Mas atenção: pessoas que tiveram contato com animais como capivara e cavalo, ou que frequentaram locais comuns de transmissão (como matas, beiras de rios e de lagos) e apresentaram sintomas como febre e dor no corpo alguns dias após essa exposição, precisam procurar um médico imediatamente e avisar sobre a história de contato, mesmo que não tenham visto algum carrapato no corpo.