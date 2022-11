Em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, a promotora Silvia Cristina da Cruz Aguiar, com apoio do Prefeitura de Nova Odessa, promove nos próximos dias 19 e 20 de novembro no Jardim Santa Rosa, a 3ª edição do Concurso Beleza Negra e a ExpoAfro 2022, evento que visa homenagear e dar visibilidade a cultura afro-brasileira da cidade. O Concurso acontece no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte. Paralelamente, acontece também a ExpoAfro 2022.

O Concurso Beleza Negra promoverá “a escolha do mais belo negro e da mais bela negra de Nova Odessa e região” nas categorias kids, adulto, masculino e feminino. O concurso é organizado pela promotora de eventos e servidora pública Silvia Aguiar, com patrocinadores próprios e apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação.

Na programação, os desfiles dos adultos (tanto no feminino quanto no masculino) inscritos acontece no sábado, dia 19/11, a partir das 19h. No sábado, os organizadores do concurso incluíram ainda na programação uma apresentação de música com o grupo Comunidade do Samba. Já o desfile das crianças e adolescentes é no domingo, a partir das 15h30. Foram recebidas 30 inscrições nas três categorias, sendo 14 no feminino, 7 no masculino 9 no kids.

“O que me fez criar esse concurso foram coisas da minha infância, em que tive muita dificuldade, que era a ofensa contra os negros, e o hoje é classificado com bullying e racismo. Felizmente, hoje temos consciência e leis para nos proteger. Então decidi que deveríamos criar meios para dar visibilidade ao negro, pois o negro, além de ser lindo, precisa de oportunidades para mostrar que sabe fazer qualquer coisa e consegue espaço em qualquer lugar”, disse a organizadora do concurso.

Para Silvia, o objetivo do concurso “não é só mostrar a beleza estética, e sim abrir portas para o negro ser visto e valorizado”. “Esse concurso ajuda muito a pessoa a se desenvolver e querer mais, enxergar que ela pode e que é possível realizar o que ela quiser”, completou.

EXPOSIÇÃO

Paralelamente às atrações do Concurso, acontece a ExpoAfro 2022, com exposições temáticas, oficinas, mostra de arte do grafite urbano e música negra. Para o Departamento de Cultura e Turismo do Município, o evento anual é importante para a comunidade novaodessense como um todo. “É necessário que haja, da nossa parte, meios de combatermos o racismo estrutural, que ainda é tão presente em nossa sociedade”, afirmou o setor em nota.

Grande defensor da inserção total e completa do negro na sociedade em condições de total igualdade, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, também apoia o evento “duplo” dos dias 19 e 20/11 no Ginásio. “É através de datas como a Consciência Negra que temos oportunidade para discutir a história do povo negro em nosso país e buscarmos novas alternativas para extinguir o preconceito – relembrando sempre que racismo é crime”, completou o prefeito.