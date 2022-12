A Prefeitura de Nova Odessa recebeu na última segunda-feira (19/12) mais dois carros para reforçar a frota da Secretaria Municipal de Saúde. Os veículos, modelo Fiat Mobi, foram adquiridos através de convênio firmado entre o Município e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde.

Os veículos serão utilizados para o transporte de pacientes em consultas, exames e cirurgias nos serviços de referência do SUS em outras cidades. São parte da renovação da Frota da Saúde Municipal da Administração Municipal, que incluem ainda 5 novas ambulâncias zero km (sendo duas fornecidas pelo Estado) e também 4 vans novas, entre elas, a 1ª van adaptada para cadeirantes da cidade.

A atual Gestão Municipal também reformou e ampliou a Central de Ambulâncias 192, ao lado do Hospital Municipal e Maternidade. “Isso se chama humanização. É nossa gestão pensando na população, disponibilizando mais veículos para o transporte dos pacientes, e também no trabalho dos nossos profissionais. Quando assumimos, pegamos uma frota sucateada, velha, e percebemos que precisávamos fazer algo para cuidar dar pessoas e cuidar dos funcionários do setor”, destacou o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

A empresa Total Comércio e Serviços de Veículos Ltda venceu a licitação, que totalizou R$ 138.864,00. O repasse destinado pelo convênio foi de R$ 100.000,00, sendo a contrapartida do Município de R$ 38.864,00.