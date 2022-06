O ex-vereador de Americana Odair Dias (PSDB) assumiu esta semana a secretaria de governo em Sumaré. O comando político da passou por investigação na semana passada- que culminou na queda do secretário de Governo e apreensões em casa de outro secretário. O Gaeco deixou a política da cidade em polvorosa no dia 10.

Aliado do PSDB (agora filiado) desde a campanha para prefeito de Americana em 2020, Dias esteve duas vezes à frente da Agencamp entre 2021 e 2022. Este ano ele se filiou ‘de vez’ ao PSDB (estava no Pros e antes PV) para ajudar na campanha à reeleição do deputado federal Vanderlei Macris.