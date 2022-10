O ex-vereador de Americana Odair Dias (PSDB) vem ganhando espaço como secretário de governo na vizinha Sumaré. Chamado para ‘tapar buraco’ e estancar uma crise no começo do ano, Odair se posicionou como profissional reconhecido e segue apagando incêndios ao lado do prefeito Luiz Dalben (Cidadania).

Sumaré deve iniciar a disputa eleitoral logo após o segundo turno e Dalben encerra o segundo mandato em 2024. Hoje, quatro nomes estão posicionados para a largada da sucessão na cidade (dois do time do governo).