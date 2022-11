Ex-vereador e por muitos anos secretário de Meio Ambiente em Americana, Odair Dias segue ganhando espaço no governo em Sumaré. Ele foi para a cidade no começo deste ano para apagar um incêndio e mostrou capacidade de gestão, crescendo no governo do prefeito Luiz Dalben (Cidadania).

Neste domingo, dia da Consciência Negra, Odair- que ocupa o cargo de secretário de governo na cidade- representou L Dalben em uma série de eventos comemorativos do povo negro. Ele até cantou em um dos eventos, mostrando versatilidade.