A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana vai reabrir o OMA (Observatório Municipal de Americana) especialmente neste domingo (15) para um evento exclusivo de observação do eclipse total da Lua. O espaço vai receber o público a partir das 22h para que os presentes possam observar a popularmente chamada “Lua de Sangue”. A entrada será pelo portão principal do Jardim Botânico, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº , no Parque Residencial Nardini

“Embora as atividades públicas no OMA ainda não tenham sido retomadas após o período de pandemia, preparamos uma programação especial para a data e vamos reabrir o OMA para as observações em grupo, permitindo assim que todos tenham a oportunidade de acompanhar este fenômeno de grande beleza”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O eclipse total da Lua poderá ser observado a olho nu a partir de qualquer ponto do Brasil, segundo o astrônomo do observatório, Carlos Andrade, autor do gráfico sobre a evolução do fenômeno. De acordo com ele, o eclipse começa às 22h32, quando a Lua tocará a penumbra. “As pessoas não notarão qualquer mudança significativa no brilho da Lua cheia até às 23h27, quando então a Lua começará lentamente a desaparecer atrás da sombra terrestre. A totalidade do eclipse começará às 00h29, e irá até a 01h53, quando nosso satélite estará totalmente imerso na zona da sombra projetada pela Terra no espaço”, detalhou.

Andrade explicou que o meio do eclipse ocorrerá à 01h11 e a fase parcial irá durar até 02h55. “Tecnicamente o eclipse não acaba aí, já que a Lua permanecerá dentro da penumbra até as 03h50”, pontuou.