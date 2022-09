O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana deu início a uma nova etapa nas obras de ampliação do Centro de Reservação da Vila Santa Catarina (CR-03), com a instalação das placas de aço vitrificado nas laterais, que formam o “corpo” do reservatório. De acordo com o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, 70% do material já foi montado e a próxima fase será a instalação da cobertura.

Somando o atual reservatório com essa obra de ampliação, será possível reservar 6,1 milhões de litros para a região atendida. Além do CR–03, a autarquia está aumentando também os reservatórios dos bairros Jardim Ipiranga e da Cidade Jardim. O valor total de investimento é de R$9.963.588,68 de recursos próprios do DAE.

“Ampliar esses reservatórios é de suma importância para que Americana possa ser sustentável no abastecimento de água, tenha volume o suficiente para atender toda a população e para que as pessoas não sofram mais com a falta de água”, disse Zappia.

Outros reservatórios

Outros dois reservatórios também terão uma capacidade maior com as obras de ampliação, passando de 400 mil litros para 2,1 milhões de litros cada um.



É o caso dos centros de reservação já existentes no bairro Cidade Jardim (Avenida de Cillo, esquina com Rua Catanduva) e no Jardim Ipiranga, atualmente na Rua Itaúna, 58, e que terá o novo reservatório localizado na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à nova Câmara Municipal).