As obras no viaduto sobre a SP-304 tiveram início nesta segunda-feira. O local foi interditado aos motoristas no dia 24 de setembro do ano passado, depois que um caminhão colidiu contra o viaduto no dia 17 do mesmo mês. A interdição do acesso ao município de Santa Bárbara d’Oeste e à rodovia foi necessária para que os engenheiros fizessem uma vistoria no local para analisar a situação do mesmo

O atraso na obra se deu pelo não comparecimento de empresas interessadas no processo licitatório. O DER, então, optou por uma contratação emergencial.

O ‘ponta pé’ foi dado com a limpeza do local.

