As obras de recuperação da estrada Ivo Macris, que liga Americana a Paulínia, avançam. Nesta quarta-feira (24), o recapeamento foi feito num trecho nas proximidades do Sobrado Velho. O objetivo é melhorar as condições da estrada para receber o transporte pesado de caminhões e a drenagem das águas, otimizando o fluxo de veículos naquela região.

As melhorias na vicinal são executadas por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com acompanhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

Desde dezembro de 2021, já foram executados serviços de retirada da vegetação do acostamento, recuperação dos drenos de água e do pavimento.

São R$14 milhões em investimentos, totalizando 15,8 quilômetros de via.

A viabilização do serviço foi anunciada no ano passado, quando o prefeito Chico Sardelli participou da apresentação da segunda fase do programa Novas Estradas Vicinais. Americana foi contemplada na terceira etapa do programa estadual. A recuperação da estrada foi solicitada pelo prefeito e pelo vereador Lucas Leoncine, sendo intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris e pelo secretário da Casa Civil, Cauê Macris.