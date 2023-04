Obras do novo acesso da Rua Limeira avançam com recapeamento asfáltico

As obras de duplicação do novo acesso da Rua Limeira com a Avenida de Cillo, região do bairro São José, estão avançando com a aplicação de massa asfáltica, nesta semana. O conjunto de obras contempla uma nova praça e uma rotatória no cruzamento da Avenida de Cillo.

O novo acesso e a duplicação da via vão agilizar o trânsito na região dos bairros Terramérica I, II e III, São José, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres e facilitando o acesso para as avenidas de Cillo, Padre Oswaldo Vieira de Andrade, Castelhanos, Gioconda Cibin e Iacanga.

“Mais uma importante obra viária que contribuirá com o desenvolvimento da região. Além da infraestrutura, também teremos uma bela área de lazer para a famílias”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A nova praça implantada no local vai proporcionar um espaço de lazer e bem-estar aos moradores. “O equipamento atenderá as famílias daquela importante região, que está em pleno desenvolvimento com a chegada de novos edifícios residenciais, por isso, a importância de um local adequado e seguro para atividades de lazer”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

Os serviços são executados por meio de contrapartida de empreendimento da empresa CAPREM.

