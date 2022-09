As obras de melhorias avançam no Cemitério da Saudade, e contemplam também o Velório Municipal e a Administração. O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou os trabalhos realizados no local e as melhorias em segurança. “Foi feita toda a revitalização do espaço interno e externo com novas pinturas, e manutenções das partes elétrica e hidráulica, calhas, caixas d´água, vidros, e troca de telhados no velório e na Administração. No Cemitério, revitalizamos a pintura da igrejinha, subimos o muro e instalamos câmeras de monitoramento. São melhorias importantes para a conservação dos locais e buscam atender melhor a população”, disse Adriano.

As melhorias realizadas foram:

1- Reformas do Velório e parte administrativa:

– pintura interna e externa

– manutenção hidráulica

– manutenção elétrica

– troca total dos telhados, com colocação de telha sanduíche, o que auxilia no conforto térmico do local.

– troca das calhas

– troca da caixa d’água

– troca de gesso

– manutenção das esquadrias

– troca de vidros

– pintura dos bancos

– instalação de drywall

2 – Pintura do Cemitério:

– pintura das guias

– pintura dos pórticos de entrada

– pintura das construções existentes no interior do cemitério (banheiros, depósito, cozinha)

– pintura da igrejinha

3 – Reforma do almoxarifado

– pintura e manutenção hidráulica

4 – Poda das árvores

5 – Instalação de câmeras de segurança para monitoramento interno pela GAMA

6 – Execução de aumento da altura do muro existente em todo o entorno

7 – Executado recape nas ruas no entorno do cemitério

8 – Execução de pintura viária / sinalização