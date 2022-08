Na próxima terça-feira (30), o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou uma interligação na rede de distribuição de água com intuito de aprimorar o abastecimento para os bairros Jardim Alfa, Jardim Panambi, Jardim Dulce e Jardim Flamboyant. A intervenção irá ocorrer na Avenida João Ometto com Travessa das Palmeiras.

Os bairros citados poderão ter o fornecimento de água afetado durante os trabalhos nesse dia, que estão previstos para durar no período das 8 às 17 horas. Se não houver imprevistos, o abastecimento nessa região normalizará na sequência, em poucas horas.

A ação atende uma prioridade da diretoria da Autarquia que iniciou as tratativas com sua equipe técnica e fez verificações in loco, com o objetivo de adequar aquele sistema de distribuição de água.

Com a interligação, os bairros citados passarão a ser atendidos com melhores condições por uma rede direta da ETA II (Estação de Tratamento de Água), localizada na Vila Aparecida, aliviando dessa forma o sistema antigo e assim minimizando transtornos com oscilações no abastecimento de água.

O DAE pede a compreensão dos moradores e orienta para que, na terça-feira, façam o uso racional da água reservada nas caixas d’água dos imóveis. O Departamento reforça que a intervenção nessa região é necessária para o aprimoramento dos serviços de distribuição de água.

Os telefones para demais informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e o 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 às 00h, ou por meio de mensagens pelo WhatsApp: 9.9992.6848, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.