O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana segue com as obras do novo reservatório da Cidade Jardim (CR – 06), e nesta semana estão sendo instaladas as placas de aço vitrificado nas laterais, que formam o “corpo” do reservatório.

De acordo com o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, 50% do material já foi montado e a etapa deve ser concluída na próxima semana. Zappia afirmou também que apesar das chuvas nos últimos dias, o serviço está em andamento e após a instalação dos “costados”, será colocada a cobertura no tanque. O centro de reservação da Cidade Jardim fica à Avenida de Cillo, esquina com a Rua Catanduva. O local já possui um tanque com capacidade de 400 mil de litros, e a nova estrutura armazenará mais 2,1 milhões, totalizando 2,5 milhões de litros. O DAE também está ampliando os reservatórios dos bairros Jardim Ipiranga e da Vila Santa Catarina. O valor total de investimento é de R$9.963.588,68 de recursos da própria autarquia. “Ampliar esses reservatórios é de suma importância para que Americana possa ser sustentável no abastecimento de água, tenha volume o suficiente para atender toda a população e para que as pessoas não sofram mais com a falta de água”, disse Zappia.