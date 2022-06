Foto Cláudio Mariano / Santa Bárbara em Foco

As obras no viaduto sobre a SP-304, que tiveram início em maio, devem ficar prontas nos próximos 15 dias. O local foi interditado aos motoristas no dia 24 de setembro de 2021, depois que um caminhão colidiu contra o viaduto no dia 17 do mesmo mês.

No final de maio, um trecho da SP-304 -sentido Americana -, ficou interditado para os reparos necessários. Essa primeira etapa foi concluída e, na última sexta-feira, foram iniciadas as obras que interditarão o trecho a partir do Bairro Romano sentido Piracicaba. Os motoristas deverão utilizar desvios preparados no local.