Obra da nova drenagem avança no São Fernando

Avança a obra da nova drenagem no bairro São Fernando. O trabalho se concentra na instalação de novos tubos e construção de galerias pelas ruas da Ametista, do Brilhante, do Papel e do Diamante, entrando na área pública existente no local.

Além disso, também foi construído um piscinão/tanque de retenção que captará as águas pluviais de diversas ruas do bairro e também da Rua da Agricultura e Avenida Santa Bárbara.

Os serviços seguem nas próximas semanas e, em alguns períodos da obra, o trânsito de veículos pode sofrer alterações na região.

