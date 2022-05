Em virtude da obra da nova adutora de água entre o Jardim Amélia e Palmeiras, que segue em execução pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, o trânsito na Avenida da Amizade fica alterado até o final da tarde desta quinta-feira (26) na altura do reservatório do Jardim das Palmeiras.

O motorista deve redobrar a atenção nesse trecho da via sentido Avenida São Paulo, que ficará apenas com meia pista liberada durante todo o dia desta quinta-feira para os trabalhos de instalação dos novos tubos.

A adutora está inserida no conjunto de obras de ampliação do abastecimento de água para a Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste e vai reforçar a distribuição de água tratada entre as regiões do Jardim Amélia, Jardim das Palmeiras, São Fernando, Santa Rosa e Jardim Europa.