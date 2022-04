Estudo publicado pela instituição norte-americana National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), revela que o sobrepeso e obesidade são fatores de risco para a elevação da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). A predisposição à doença aumenta conforme o Índice de Massa Corpórea (IMC).

Segundo Dr. Martim Elviro, médico de família, mestre em Educação e Saúde e docente do curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, a hipertensão, associada à obesidade, pode ser prevenida. “O mais importante é ter um estilo de vida saudável e medir a pressão pelo menos uma vez por ano e, caso a Hipertensão seja descoberta, seguir as orientações da equipe de saúde para ter uma pressão controlada, viver muito e com boa qualidade de vida”, disse.

Hipertensão Arterial é uma condição clínica crônica em que os níveis tensionais da coluna de sangue sobre as paredes arteriais se elevam, gerando uma série de problemas a médio e longo prazo para diversos órgãos nobres, quando esta condição não é debelada. Na maioria das vezes, a Hipertensão é multifatorial, ou seja, não tem uma causa única, mas sim a combinação de fatores complexos que geram o problema.

A seguir, Dr. Martim trará mais informações sobre Pressão Alta, doença silenciosa, associada a problemas cardíacos.

Como a Hipertensão pode ser diagnosticada?

A Hipertensão pode ser diagnosticada pela medida ambulatorial, pela medida residencial (treinando as pessoas com aparelhos que se tem em casa, devidamente calibrados) e por métodos mais sofisticados como o MAPA.

Quais os fatores de risco?

Sabemos que a Hipertensão aumenta com a idade, atingindo cerca de 2/3 dos idosos, aumenta com a obesidade, com o sedentarismo, com a ingesta excessiva de sal, com o uso abusivo de álcool, além de outras questões hereditárias e genéticas, entre outros fatores.

A Hipertensão tem tratamento?

Sim, com certeza a Hipertensão tem tratamento e este é otimizado com mudança para um estilo de vida mais saudável e medicamentos que podem, com certeza, controlar muito bem a pressão arterial.

Quais os grandes problemas que a Hipertensão pode causar?

Infelizmente, as doenças cardiovasculares causam todos os anos, só no Brasil, cerca de 300 mil mortes e a Hipertensão tem grande importância, pois ela colabora com as mortes por infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca, entre outras causas de mortes sendo, portanto, um grande assassino silencioso, pois muitas vezes não tem sintomas ou dá avisos. A Hipertensão ainda pode causar prejuízos a órgãos nobres como olhos, rins, artérias, coração e cérebro.