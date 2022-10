A OAB SP (Ordem dos Advogados do Brasil Secional São Paulo), em conjunto com dezenas de entidades de defesa da democracia, inauguraram nesta sexta-feira (28) a vigília cívica. Realizada desde o 1º turno das Eleições 2022, a iniciativa tem como função monitorar eventuais problemas que possam colocar em risco a votação, cujo 2º turno acontece neste domingo (30).

Com a presença de juristas, empresários e representantes da sociedade civil, foi feita a leitura do manifesto “Orgulho do voto, orgulho da democracia, orgulho do Brasil”. O documento endossa a soberania de decisão dos eleitores, o respeito ao processo eleitoral brasileiro, às instituições democráticas do país e às instâncias de Justiça Eleitoral, bem como a integridade das urnas, reforçando o compromisso com uma eleição pacífica.

A presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini, o vice-presidente da Secional, Leonardo Sica, a presidente da Comissão do Observatório Eleitoral, Maíra Recchia, o ex-presidente da OAB SP e atual presidente da Comissão de Defesa da Democracia e Estado de Direito, Antonio Claudio Mariz de Oliveira, o jurista José Gregori, o advogado e diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo, a jornalista Bianca Santana e a conselheira federal pela OAB Paraíba, Marina Motta Benevides Gadelha, estavam presentes à mesa.

O encontro contou também com a presença de Neca Setúbal, do Instituto Tide Setubal, do advogado Oscar Vilhena, e representantes de congregações de trabalhadores. Outras personalidades do Direito enviaram mensagens em vídeo, como o jurista Miguel Reale Jr., o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o ex-ministro do STF, Nelson Jobim, entre outros.