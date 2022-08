A Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) aderiu ao “Movimento Elas Lideram 2030“, iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas no país e da ONU Mulheres, juntamente com outras instituições parceiras, que tem o objetivo de ter 1500 empresas comprometidas com a paridade de gênero na alta liderança até 2030.

O movimento estabelece como compromissos dessas empresas: 30% de mulheres em cargo de alta liderança até 2025; cinco anos depois, a meta salta para 50%.

É a primeira vez que a Secional paulista participa de uma ação da Organização das Nações Unidas com foco em igualdade de gênero no ambiente de trabalho. A integração foi fomentada pela Comissão Permanente da Mulher Advogada, que tem Isabela Castro de Castro como presidente.

“A adesão da OAB SP a esse movimento visa fortalecer a aliança entre empresas e entidades, que tem por objetivo eliminar a violência de gênero, promover o empoderamento econômico, aumentar a participação política e a liderança feminina, além de lutar pela paz e segurança com enfoque em meninas e mulheres. A aliança é fundamental para a efetiva transformação da nossa sociedade e para o desenvolvimento positivo dos nossos indicadores econômicos e sociais, pois a população brasileira é fundamentada no machismo e no patriarcado”, afirma Isabela.