A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção Sumaré realizou nesta segunda-feira, 18/04, a entrega de certificados para as empresas cidadãs que apoiaram o 3º OABRIL Azul. O evento, realizado no dia 3 de abril, na Praça das Bandeiras, reuniu mais de 1.500 pessoas e contou com o apoio de diversas empresas da cidade.

A advogada Solange Fazion, organizadora do evento, diz que apesar da crise econômica e das dificuldades em função da pandemia de Covid-19, o número de empresas que apoiaram o evento com patrocínio, doação de materiais e divulgação aumentou este ano. “A participação cada vez maior das empresas se deve à conscientização do tema e também ao crescimento do evento, que se consolidou e tornou-se uma referência na cidade”, comenta Solange.

A entrega dos certificados aos apoiadores do 3º OABRIL Azul foi uma forma de agradecimento a toda a contribuição dedicada ao evento. A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) foi uma das instituições que colaboraram com a divulgação do evento. Na última segunda-feira, o vice-presidente da Acias Aparecido Angelo Gonçalves participou do evento da OAB e recebeu o certificado em nome da associação. A É PRA JÁ Impressões Inteligentes foi uma das empresas homenageadas no evento. O coordenador de Marketing Maycon Campos, que representou a É PRA JÁ na entrega dos certificados, destacou a importância da iniciativa da OAB. “Somos gratos pela oportunidade de contribuir com a realização deste evento, tão grandioso e importante para a cidade”, comentou.

Além das atividades que reforçaram a reflexão sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 3º OABRIL Azul também promoveu diversas outras ações, como contação de histórias, aulas de zumba, participação de personagens infantis, e pintura facial, entre outras.