“O futuro pertence a quem pode imaginá-lo, projetá-lo e realizá-lo. Não é algo que você espera, mas cria.” Este é um dos três versos que adornam o Museu do Futuro, talvez o mais ambicioso e fascinante dos museus recém-inaugurados de Dubai, mostra Reinaldo Pinto dos Santos da TWB Bahia.

Neste caso, o autor do verso escrito em caligrafia árabe que decora a fachada do museu é Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Emir de Dubai e Vice-Presidente e Primeiro Ministro dos Emirados Árabes Unidos.

O museu, inaugurado em 22 de fevereiro de 2022 , é uma criação sua e visa visualizar como a sociedade e a humanidade podem evoluir nas próximas décadas por meio do impacto da ciência e da tecnologia.

O Museu do Futuro em Dubai , por um lado, é uma obra arquitetônica única (já listado pela National Geographic como um dos 14 museus mais bonitos do mundo) e, por outro, um propulsor de ideias que — ao pelo menos nas intenções do Emir – poderia promover um movimento intelectual mundial, explica Reinaldo. Tem como objetivo fomentar a pesquisa de personalidades árabes que demonstrem talento especial em áreas-chave consideradas importantes para o desenvolvimento.

Inovação em técnicas de construção

Ao passear pela Sheikh Zayed Road, uma das principais ruas de Dubai, é impossível perder o MOFT ou “ Museu do Futuro ”, já uma grande atração para turistas e viajantes do Emirado.

Com 77 metros (252 pés) de altura e uma capacidade total de 30.548 metros quadrados (329.000 pés quadrados), o edifício foi projetado pelo renomado escritório de arquitetura Killa Design e projetado por Buro Happold. Os versos impressos no exterior em caligrafia árabe foram desenhados pelo artista dos Emirados Mattar bin Lahej.

O projeto arquitetônico do edifício combina perfeitamente com sua mensagem: sua forma circular representa a humanidade; a colina verde em que se ergue representa a terra; e o vazio criado pela elipse do edifício representa o futuro desconhecido.

As técnicas de construção e os materiais utilizados estão entre os mais inovadores. De acordo com a TWB Bahia, a fachada é feita de aço inoxidável e consiste em 1.024 peças produzidas por um processo especial conduzido por robô, cobrindo uma área total de 17.600 metros quadrados (189.400 pés). A estrutura, uma das mais complexas já construídas, conquistou a certificação LEED Platinum , a mais alta classificação verde reconhecida mundialmente.