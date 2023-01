A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, por meio do Novotec Estágio, está com inscrições abertas para 296 vagas de estágio na região de Campinas. A iniciativa, realizada em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), tem como objetivo oferecer aos estudantes do Novotec a oportunidade de estágio remunerado e estimular a geração de emprego e renda da juventude paulista.

As vagas são para os os municípios de Águas da Prata (1), Americana (5), Atibaia (2), Bragança Paulista (1), Campinas (105), Capivari (2), Cordeirópolis (2), Hortolândia (15), Indaiatuba (3), Itupeva (1), Jaguariúna (4), Jundiaí (22), Limeira (9), Mococa (2), Mogi Guaçu (3), Nova Odessa (1), Mogi Mirim (2), Paulínia (17), Piracaia (1), Piracicaba (52), Rio Claro (7), Santa Bárbara D’Oeste (1), Santa Gertrudes (4), São João da Boa Vista (1), Sumaré (9), Valinhos (9), Várzea Paulista (3) e Vinhedo (2).

A meta é que 12 mil alunos do estado de São Paulo sejam beneficiados nos próximos meses. As oportunidades disponíveis estão em empresas nacionais, multinacionais e no setor público. Além da gestão do programa, a pasta subsidia financeiramente as contratações de alunos por meio da parceria com o CIEE.

A bolsa-auxílio oferecida aos alunos participantes do programa é de, no mínimo, R$ 490 mensais para os estágios de 4 horas diárias e de R$ 735 para os de 6 horas diárias.

Como se inscrever

Os estudantes que desejam participar do programa devem estar cursando ou ter cursado uma das modalidades do Novotec, Expresso ou Integrado, ter entre 16 e 21 anos e ser morador do estado de São Paulo. O cadastro é feito pelo portal.ciee.org.br/novotec/estudantes. Não há prazo para inscrições.

Já as empresas que desejam cadastrar suas vagas devem acessar portal.ciee.org.br/novotec/empresas. Apenas nesse endereço as empresas poderão admitir um estagiário do Novotec.