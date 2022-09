Dois dias após entrarem em operação, os “novos” ônibus (veículos renovados) da frota do Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa receberam elogios dos maiores interessados: os usuários do sistema. A população aprovou os cinco novos veículos da concessionária MoV Nova Odessa (antiga Rápido Sumaré), que começaram a circular no dia 1º de setembro, com um novo padrão de pintura, em tons de cinza e azul e o logo da MoV.

“Os ônibus são maravilhosos. Nova Odessa merecia, porque a gente usa muito o ônibus. Fiquei muito feliz e até mandei foto para minha filha que mora em Hortolândia e disse que estava andando num ônibus novo. Parabéns”, diz toda sorridente Leda Maria da Silva Rodrigues, moradora do Jardim São Manoel.

Todos os veículos possuem agora ar-condicionado, elevador para cadeirantes e deficientes, poltronas estofadas, sistema de GPS, piso antiderrapante, câmeras internas de segurança e catracas eletrônicas com biometria – que devem passar a ser utilizadas em breve. “Andei ontem e gostei muito, e graças a Deus o ônibus para quase em frente da minha casa. Até os motoristas estão felizes, imagine nós os passageiros. Os ônibus novos são um incentivo para todos”, contou Rosângela Soares dos Santos, que reside no Jardim Monte das Oliveiras.

O novo padrão de pintura foi escolhido pela gestão municipal e abandona a cor amarela, substituindo-a pelo azul e cinza, agora também com o novo nome fantasia da concessionária. “Eu já andei no ônibus novo hoje e a Prefeitura está de parabéns, muito bom. São os ônibus mais modernos que já teve em nossa cidade. Nunca antes houve ônibus com ar-condicionado”, afirmou José Carvalho, morador do Jardim São Manoel.

Os veículos oferecem mais conforto e segurança para os usuários, com acompanhamento em tempo real da frota através do GPS e das câmeras de segurança. André Cristiano de Moraes mora na região de Nova Veneza, em Sumaré, e trabalha em Nova Odessa, portanto usa o transporte coletivo urbano. “Uso o transporte daqui todo dia, para vir da empresa até a Rodoviária. Os ônibus estão muito melhor, aconchegante, com ar-condicionado. A cor azul também é muito bonita”, falou André.

A MOV também lançou um site exclusivo para o município. Através do link movnovaodessa.com.br, as pessoas podem acessar uma loja virtual para compra de créditos, informações sobre os tipos e como usar os cartões, itinerários, horários e também da concessionária. Além disso, o site conta com uma galeria de fotos. Atualmente, o sistema de Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa é composto por cinco linhas, realizadas por cinco veículos, que transportam diariamente uma média de mil passageiros.

O diretor de comunicação do Grupo Belarmino Paulo Barddal frisou que “esses ônibus modernizam o transporte da cidade, equipados com ar-condicionado, itinerário eletrônico, até o botão de parada está em Braile, o que traz inclusão social, junto com os elevadores. Além disso, o GPS permite que a gente consiga controlar as linhas lá da garagem, por exemplo, com correção imediata em caso de atraso”, explicou o representante da MoV”.