Novos conselheiros do COMAD tomam posse

Os novos integrantes do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Álcool e Outras Drogas (COMAD), vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, tomaram posse para a gestão 2023/2025. O Decreto nº 13.207 foi publicado no Diário Oficial do Município em 24 de fevereiro de 2023.

O COMAD foi criado pela Lei Municipal nº 5.415, de 30 de outubro de 2012.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre a importância das políticas públicas proporcionadas pelo COMAD: “O trabalho do conselho vem para integrar, estimular e coordenar a participação de todos os segmentos públicos e sociais do município, assegurando a eficácia das ações e políticas públicas no âmbito da redução e prevenção da demanda do uso e abuso indevido de tabaco, álcool e outras drogas”, disse.

De acordo com o decreto nº 13.207 de 2023, o Conselho será composto pelos seguintes membros:

Representantes do Poder Público:

– Secretaria de Negócios Jurídicos:

– Alfredo Luiz Ondas;

– Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos:

– Mirian Cristina Spodris;

– Wendel Gullo;

– Secretaria de Educação:

– Edilma Regina Conti Scomparim;

– Secretaria de Saúde:

– Tadeu Donizeti Leite;

– Antônio Jorge Silva Gomes;

– Secretaria de Cultura e Turismo:

– Matheus Lirani dos Reis;

– Guarda Municipal de Americana –GAMA:

– Maria Edvania Vasconcelos;

Representantes da sociedade civil:

a) grupos de apoio:

– Conceição Aparecida Fagionato;

– Raquel Costa Oliveira;

b) Conselheiros Municipais:

– Guilherme Aparecido Bernardino da Silva;

– Ananselli Cristina Nogueira da Silva dos Santos;

c) Comunidades Terapêuticas:

– Carlos Eduardo Gonçalves de Oliveira;

d) Sociedade Civil organizada:

– Eudalia Vieira Fernandes Assalim.

O COMAD fica na Casa dos Conselhos, à Rua Ibirapuera, nº 70, no bairro Jardim Ipiranga.

