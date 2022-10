A construção do novo viaduto ligando o Centro e Nova Veneza deve fazer ferver a política em Sumaré neste final de ano e no primeiro semestre de 2023. Isso porque foi pedida a parada do projeto e o prefeito Luiz junto com o deputado estadual Dirceu Dalben resolveram entrar no embate. Luiz fez um vídeo (veja abaixo) esta semana e promete ‘brigar até o fim’.

O autor da ação é o tecnólogo Rogélio Garcia Bonil. Ele foi criticado por comerciantes que vêm no novo viaduto um novo caminho de progresso para Sumaré. Ele conta com o apoio do conselheiro do Patrimônio Histórico Fernando Rodrigues, que até recentemente trabalhava na prefeitura.