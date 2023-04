Novo Nostradamus prevê Guerra Mundial 23

O nome de Craig Hamilton-Parker está nas manchetes da imprensa europeia, que o define como o “Novo Nostradamus”.

Foto: @craigamiltonparker / YouTube

O “novo Nostradamus”- O apelido faz referência ao profeta francês do século XVI, que deixou inúmeras páginas sobre o que aconteceria no futuro do mundo.

Um registro de previsões corretas- Craig Hamilton-Parker já havia feito “previsões” bem-sucedidas de vários eventos. Agora, ele fala de uma Terceira Guerra Mundial em 2023.

Não terá relação com a guerra na Ucrânia-Entretanto, o conflito não teria relação com a guerra na Ucrânia, iniciada desde que a Rússia invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022. Esta passaria a segundo plano, segundo o “profeta”.