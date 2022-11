O Campeonato de Futebol Amador Gigantão 2ª divisão definiu seus finalistas neste domingo (13). O Atlético Novo Mundo venceu por 2×1 o Morada do Sol e o Real Santa Fé derrotou o Barrocos por 1×0 e garantiram as vagas para a grande final. O jogo que vai definir o grande campeão será realizado no campo do Centro Cívico, no domingo 20, às 9h30. Os torcedores poderão doar 1kg de alimento não perecível para assistir à partida e a arrecadação será destinada a entidades assistenciais do município.

A final da 1a divisão terminou em confusão e culminou na queda da secretária de Esportes, ligada ao vereador Jr Dias (MDB).

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Marcio Leal, será realizada uma reunião nesta semana com as equipes finalistas para definição dos detalhes para a final.

“É muito gratificante ver mais essa etapa do Gigantão sendo finalizada e nosso objetivo é fazer uma decisão de festa e muita alegria, com a torcida presente e com foco no futebol amador, que está de volta com força total em nossa cidade”, afirmou Leal.