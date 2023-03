Novo livro do Padre Reginaldo Manzotti

Padre Reginaldo Manzotti lança 26o livro



Considerado fenômeno editorial, com 4 prêmios PublishNews e mais de 6,5 milhões de exemplares vendidos, o padre traz “Nunca foi segredo – A sabedoria de milênios em 60 ensinamentos”, pela Editora Petra. No seu 26º livro, que chega às livrarias de todo o país dia 24 de março, o sacerdote revela o verdadeiro manual de sobrevivência e orientação para a vida a partir da Palavra de Deus.

O livro ‘Nunca foi segredo’ traz 60 ensinamentos com conselhos práticos para jovens, casais, pais e filhos. Como um guia, os ensinamentos abordam temas que vão desde áreas como relacionamento, casamento, trabalho, família, saúde, bens materiais, maturidade até temas mais sensíveis, que estão presentes no dia a dia e com os quais precisamos saber lidar, como abandono, drogas, depressão, fofoca, ódio, insegurança e até infidelidade.

Momentos sombrios surgem na vida de todos a qualquer momento, mas você sabe identificar quais são as sombras que o encobrem neste momento? Padre Manzotti orienta o leitor a encontrar os direcionamentos e saber como agir. Se, por outro lado, você vive uma fase de tranquilidade e boas perspectivas, também encontrará insights para permanecer no Bom Caminho e ajudar outros que necessitem desse direcionamento.

“Todos enfrentamos situações na vida em que precisamos de conselhos, de uma palavra de sabedoria. Mas onde buscá-los? Roda de amigos, mesa de bar, salão de beleza? Bem… Não. Conselhos todos podem dar, mas nem sempre nos convêm e nos servem. Mesmo pessoas boas, com as melhores intenções, podem dar conselhos maus. Bons conselhos, conselhos assertivos e seguros, você encontra mesmo nos ensinamentos da Bíblia.” afirma Padre Manzotti

Padre Reginaldo acrescenta ainda que o livro não foi pensado para ser lido de uma só vez, mas para servir como um manual não apenas de mera sobrevivência, mas sim de uma vivência e para ser consultado sempre que for necessário.

Sobre Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti se reinventa e inova a cada dia em prol da evangelização. Conhecido por arrastar multidões, Padre Reginaldo Manzotti também confirma sua magnitude no digital. Recentemente, o sacerdote passou a marca de 620 milhões de visualizações em seu canal oficial no Youtube (https://www.youtube.com/padremanzotti).

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem mais de 7,4 milhões de seguidores no Facebook, mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram, mais de 3,59 milhões de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, mais de 725 mil seguidores no Twitter, mais de 630 mil seguidores no TikTok e mais de 300 mil em seu canal Vevo. Seu portal, https://www.padrereginaldomanzotti.org.br, recebe em média 30 milhões de visitas por ano.

Com mais de 1 milhão e meio de cópias vendidas, Padre Manzotti já lançou 15 CD´s e 5 DVD´s e foi indicado ao Grammy Latino em 2013 pelo trabalho “Paz e Luz”. Entre as parcerias, o sacerdote já gravou com grandes nomes, como: Alok, Thiaguinho, Naiara Azevedo, Thaeme e Thiago, Fernando e Sorocaba, Fafá de Belém, Gustavo Mioto, entre outros.

Padre Manzotti também recebeu o carinhoso apelido “o padre que arrasta multidões”, por reunir quase dois milhões de pessoas em suas missas seguidas de shows, a exemplo de sua passagem por Fortaleza, no Ceará, em outubro de 2018, durante o XI Evangelizar, quando reuniu 1,8 milhão de pessoas no aterro da Praia de Iracema. Na ocasião, padre Reginaldo Manzotti celebrou aquela que foi considerada a terceira maior missa do Brasil. As duas primeiras foram celebradas pelos papas João Paulo II, em 1997, e Francisco, em 2013. www.padrereginaldomanzotti.org.br

